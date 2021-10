A fadista é acompanhada por Pedro Viana e Pedro Dias, à guitarra portuguesa, Pedro Soares, à viola, e André Moreira, no contrabaixo.

Para gravar, a fadista escolheu cinco fados tradicionais e os restantes seis com melodia própria, entre os quais “Grito” (Amália Rodrigues/Carlos Gonçalves) e “Vazio” (Ana Madalena/Pedro Vilar). Entre os tradicionais, consta o "Fado Perna de Pau", de Raul Portela, para um poema de Amadeu do Vale, e “Fado Antigo”, que dá título ao disco e é uma recriação do repertório de Berta Cardoso.

Do repertório de Beatriz da Conceição, Mirra gravou “John Português” (César de Oliveira/João de Vasconcelos), do de Maria Valejo, “Maldição” (Fernando Farinha/José Bacalhau), um fado tradicional gravado também por Manuela Cavaco, Sara Correia e Pedro Moutinho, entre outros.

Entre os tradicionais, Mirra gravou, de Amadeu Ramin, o "Fado Zeca", no qual interpreta “É Estranha e Bela a Vida”, de Nelo. Do repertório de Artur Ribeiro, escolheu “Lisboa”, com música de Ferrer Trindade, também já gravado, entre outros, por Beatriz da Conceição, Rui Vaz e Madalena Iglésias.