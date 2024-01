Uma nova edição do romance “Maria! Não Me Mates. Que sou Tua Mãe”, de Camilo Castelo Branco, com uma nota introdutória do editor Manuel S. Fonseca, é publicada na próxima terça-feira.

O romance, sem atribuição de autor, foi publicado pela primeira vez em capítulos em 1848, no jornal O Imparcial, e só 40 anos mais tarde o escritor Tomás Ribeiro, nas páginas do mesmo jornal, revelou o seu autor, Camilo Castelo Branco (1825-1890). Na introdução, o editor Manuel S. Fonseca realça que esta obra "já continha o fulcro dos grandes romances" que Camilo veio a publicar, designadamente temas como "o fatal amor de perdição e a presença do macabro". O romance "Maria! Não Me Mates, Que Sou Tua Mãe!" baseia-se numa notícia publicada no jornal A Revolução de Setembro, que dava conta de vários pedaços do corpo de uma mulher, encontrados em vários pontos de Lisboa. "O texto escabroso de Camilo, que nos descreve a passada larga de Maria José rumo à desgraça, viria a ter duas outras edições revistas e aumentadas". Da primeira para a segunda edição, continuando a ser um folheto, "mandado imprimir por um mendigo", como foi explicado aos leitores, mudou o título para "Matricídio sem Exemplo", acrescentando-se cenas que Camilo recolheu da investigação policial, assim como episódios que resultaram dos interrogatórios, mas foi na terceira edição que todo o caso, das suas motivações ao seu desenlace, incluindo a sentença, é relatado. A atual edição inclui o julgamento e sentença da matricida Maria José.