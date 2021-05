A fadista Mariza celebra 20 anos de carreira no dia 5 de junho, pelas 19h00 no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com transmissão em streaming às 21h30.

A fadista é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Philipe Ferreira, na viola, Adriano Alves, no baixo, João Freitas, na bateria, e João Frade, no acordeão. Refletindo sobre os 20 anos de carreira que está a celebrar, Mariza disse à agência Lusa que "mudaram muitas coisas no meio artístico: a forma como recebem o fado, e como olham para a música portuguesa, que é agora mais ouvida nas rádios".