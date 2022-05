Depois da passagem pelo Festival Eurovisão da Canção, poderá ouvir e ver MARO ao vivo no MEO Marés Vivas. A artista vai atuar no festival de Vila Nova de Gaia no dia 17 de julho, confirmou a organização esta sexta-feira, dia 13 de maio.

"As marés do norte trazem-te mais uma confirmação! A MARO vai estar connosco no dia 17 de julho e podemos garantir que não vai sozinha. Vai ser de cortar a respiração", anunciou o MEO Marés Vivas na sua conta no Instagram.

No dia 17 de julho, Anitta, Jessie J, Diogo Piçarra e Angie McMahon também sobem ao palco principal do festival.