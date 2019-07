O Porto vai ser uma das cidades que vai receber o UNITE with Tomorrowland, evento associado a um dos maiores festivais de música eletrónica do mundo. Segundo o portal Porto., o evento decorre no âmbito das celebrações do 15ª aniversário do festival.

O UNITE with Tomorrowland está marcado para o dia 27 de julho no Parque Oriental da Cidade, e é produzindo pela UAU e a PEV Entertainment, em parceria com a Câmara Municipal do Porto. Martin Solveig, Robin Schulz e Carnage.