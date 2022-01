A semana não terminou com boas notícias para os fãs de Shawn Mendes. Esta sexta-feira, dia 28 de janeiro, o cantor anunciou que foi forçado a adiar a sua digressão pela Europa e Reino Unido devido à pandemia da COVID-19 e a "problemas logísticos".

O músico tinha um concerto agendado para o dia 18 de maio na Altice Arena, em Lisboa. Nas redes sociais, a promotora Everything is New confirmou que o espetáculo foi reageando para 7 de junho de 2023.

"Os bilhetes de dia 18 de maio de 2022 mantêm-se válidos para a nova data. Para quem desejar o reembolso, poderá solicitá-lo a partir do dia 31 de janeiro no respectivo local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento, até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 18 de junho de 2022)", explica a promotora em comunicado.