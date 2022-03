A contagem decrescente para a edição de 2022 do MEO Sudoeste já começou e é feita com novidades no cartaz. Esta quarta-feira, dia 8 de março, a organização confirmou três novos artistas no palco MEO.

Masego, que volta a Portugal depois do sucesso do concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o espanhol Morad e os Shouse, donos do tema "Love Tonight", prometem fazer a festa na Zambujeira do Mar.

No primeiro dia do MEO Sudoeste, 3 de agosto, Morat junta-se a Lewis Capaldi, Pedro Sampaio e ProfJam no palco principal.

No dia 5 de agosto, Masego, conhecido por temas como “Silver Tongue Devil” e “Mystery Lady” , sobe ao palco MEO. Calema e Deejay Telio atuam no mesmo dia. Já no último dia, os Shouse prometem animar a Herdade da Casa Branca.

"De 2 a 6 de agosto, a Zambujeira do Mar volta a receber uma tribo ansiosa por viver uma semana de sonho, cheia de animação e com música à altura. E há mais dois nomes que prometem proporcionar momentos inesquecíveis aos milhares de festivaleiros da Tribo que se reencontra em 2022", frisa a organização.

JÁ CONFIRMADOS:

Dia 3 de agosto

Palco MEO – Lewis Capaldi, Morat, Pedro Sampaio, ProfJam

Dia 4 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Timmy Trumpet, Morad, Giulia Be

Dia 5 de agosto

Palco MEO – Masego, Calema, Deejay Telio

Dia 6 de agosto

Palco MEO – Shouse, Bispo