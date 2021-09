Numa entrevista que ficou disponível online esta quarta-feira na revista GQ, Matt Damon acabou por reconhecer que é uma dessas figuras públicas que mantém uma conta secreta no Instagram.

Os detetives da internet é que não descansaram e não foi preciso muito tempo até a descobrirem.

Oficialmente, o ator não está nas redes socais.

"Simplesmente nunca achei que se justificasse. E sinto-me cada vez melhor com essa essa decisão com o passar do tempo. Percebo o desejo de estar ligado com todos no Facebook, mas a minha vida é tão preenchida e estou realmente ligado com quem preciso estar. E depois o Twitter, apenas por reflexo não acreditei que a minha primeira resposta automática a algo fosse necessariamente algo que deveria chegar a todo o mundo", justifica na entrevista.

Mas o ator acabou por acrescentar que tem "uma conta de Instagram muito privada" que usa para ver os filhos que estão a crescer dos amigos de várias zonas do mundo e onde apenas partilha imagens muito esporadicamente.

Ao mostrar a conta ao jornalista deu pistas: "tenho 76 seguidores e partilhei 40 posts desde 2013".

Com base na descrição, os fãs acabaram por chegar ao perfil privado "@odamnmatt", um pouco subtil anagrama do nome completo de Matt Damon, seguido por estrelas como Chris Hemsworth e Pedro Pascal, além do realizador Sam Jones.

"Descobri o perfil privado do Matt Damon e honestamente não devia ter demorado uma hora", partilhou a utilizadora "zoe_alliyah".

"A Zoe foi a primeira a descobrir o perfil privado do Matt Damon, mas, na verdade, tudo o que tinha de fazer era pesquisar 'matt' nas listas de seguidores dos seus amigos LOL quando é que as celebridades vão aprender a não seguir os posts secretos uns dos outros através da Conta Verificada [de figura pública]", partilhou outro utilizador.