Na peça, os militares desconfiam um do outro, imaginam como será o inimigo - não toma banho, tem mau hálito, é peludo e só tem um olho -, até que, por força da necessidade, vão descobrindo pontos em comum: Ambos gostam de chá, de comer maçãs e de jogar às cartas.

"Queríamos duas pessoas divididas, queríamos uma barreira física, um muro; e os muros criam separações, criam desconfiança e criam uma imaginação fértil. O medo alimenta uma imaginação muito fértil", explicou Catarina Requeijo.

Na narrativa são ainda acrescentadas situações que remetem para o contexto da vida das crianças, com birras entre soldados, intervalos para o lanche - anunciados através de um megafone - e partilha de objetos e de refeições.

"Este é mais um dia naquela guerra, como se fosse um dia igual a todos os outros. E o dia-a-dia das crianças também é feito de muitas rotinas, intervalo para o lanche da manhã, recreio. Eles conhecem esta dinâmica de organização do dia", disse Catarina Requeijo.

"Onde Está a Guerra?" estreia-se na terça-feira, na escola básica do 1.º ciclo Engenheiro Ressano Garcia, em Lisboa, e no dia 14 no Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II. É dirigida a crianças a partir dos 3 anos.

Esta é a 12.ª peça criada no projeto "Boca Aberta", desenvolvido desde 2015 pelo Teatro Nacional D. Maria II, com o objetivo de apresentar o teatro e as expressões dramáticas às crianças, em espetáculos que são apresentados no teatro e nas escolas de Lisboa.

Em cinco anos, as peças de teatro estreadas no "Boca Aberta" já abordaram temas tão diversos como a morte, o amor, o medo, as viagens.

Os espetáculos são criados a partir de textos de integram o Plano Nacional de Leitura, clássicos da literatura e obras contemporâneas de autores portugueses e estrangeiros.

Além da apresentação para públicos, em contexto escolar e em sala de espetáculo, o projeto "Boca Aberta" já incluiu oficinas para mais de cem educadores de infância e professores do ensino básico.

Catarina Requeijo explica que o projeto "foi crescendo, mas não mudou muito na sua essência".

"Todos os anos refletimos sobre o que pode ser interessante e pertinente falar, relacionado com o universo que apanhamos nas escolas. (...) Há um objetivo de dar trabalho aos pais, quando falamos da morte, do amor, de todas as outras coisas; que em casa surjam perguntas. E há trabalho para as educadoras, fazemos sugestões de como podem prolongar estes assuntos em sala e aula", disse.