Os Melim regressam a Portugal em novembro para dois concertos. Os irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo sobem ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mora no dia 10 de novembro e, no dia 12 de novembro, atuam no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes para os concertos já se encontram à venda nos locais habituais.

"Meu Abrigo”, "Dois Corações”, “Ouvi Dizer”, “Peça Felicidade”, “Azulzinho” “Possessiva” e "Amores e Flores" são alguns dos singles da banda brasileira que já soma uma grande legião de fãs em Portugal.

"O vocal harmonioso do trio tem sido um fenómeno de popularidade desde o verão de 2019 e, a partir de então, têm alcançado os tops de airplay do Spotify e restantes plataformas digitais. Misturando reggae, pop e música popular brasileira, a que somam a harmonia das suas três vozes, a frescura da música dos Melim, conquistou rapidamente uma fiel legião de fãs portugueses que anseiam o seu regresso a Portugal", frisa a promotora Grupo Chiado em comunicado.