A Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, estaria a receber milhares de festivaleiros esta semana. Devido à pandemia da COVID-19, a edição de 2020 do MEO Sudoeste foi adiada para o próximo ano, mas a organização quis assinalar a data e oferecer um 'presente' à 'tribo'.

Na tarde de quarta-feira, dia 5 de agosto, ProfJam e Bispo atuaram no recinto do festival. Sem público, as atuações dos músicos foram transmitidas online e acompanhadas por milhares de festivaleiros nas redes sociais.

Bispo foi o primeiro a atuar na tarde de quarta-feira. Junto ao famoso 'canal', na área de campismo, o músico e a sua 'tribo 2725', apresentaram alguns temas de "Mais Antigo".

O showcase de Bispo contou ainda com a participação especial de Ivandro, que apresentou o seu novo single, "Não É Fácil".

Veja a entrevista de Bispo e Ivandro ao SAPO Mag:

Ao final da tarde, ProfJam subiu ao palco instalado junto à Casa Branca. Com o pórtico do MEO Sudoeste como fundo, o rapper apresentou o seu último trabalho, "SYSTEM".

Veja a entrevista de ProfJam ao SAPO Mag:

"Já falta menos de um ano para a tribo se voltar a reunir e matar as saudades, na melhor semana de férias de sempre", lembra a organização do MEO Sudoeste, que revelou novidades esta quarta-feira, no final de dois concertos em direto nas redes sociais.

Depois das reconfirmações de Bad Bunny, Major Lazer, Meduza, ProfJam e Bispo, esta quarta-feira, dia em que começariam os concertos no recinto, há mais novidades: Ozuna reconfirmou também que atuará no MEO Sudoeste no dia 6 de agosto, Timmy Trumpet vai assegurar um fim de festa no dia 7 de agosto, Deejay Telio atua a 5 de agosto e os Melim a 6 de agosto.

De 3 a 7 de agosto, com abertura do campismo a 31 de julho, o MEO Sudoeste vai voltar a ser a 'casa' de milhares de festivaleiros.

Já confirmados:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo