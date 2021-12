Ed Sheeran e Elton John juntaram-se para uma canção de Natal. "Merry Christmas" foi lançada esta sexta-feira, dia 3 de dezembro, em todos os serviços de streaming de música.

O tema conta ainda com um videoclipe protagonizado pelos cantores britânicos. Nas primeiras horas depois do lançamento no Youtube, o vídeo somou mais de um milhão de visualizações.

O tema foi gravado recentemente, mas a ideia para o single surgiu em 2020. "Ele ligou-me no dia de Natal e disse: ‘‘Step Into Christmas’ está na sexta posição dos tops! Tenho 74 anos e ainda tenho hits! Quero fazer outra música de Natal, fazes comigo?’" contou Ed Sheeran.

"[A canção] é apenas eu e ele. É ótima", frisou o cantor britânico.