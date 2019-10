“No primeiro dia, o alinhamento encabeçado pelos System of a Down e Korn vê-se agora reforçado com a confirmação do muito aguardado regresso a Portugal dos suecos Meshuggah - que, depois da passagem pelo VOA (2010) e Paradise Garage (2012), prometem dar mais uma lição de como se faz metal cerebral e técnico cheio de groove contundente - e pelos históricos Bizarra Locomotiva, uma das bandas mais importantes e singulares do metal nacional”, refere a organização do festival num comunicado hoje divulgado.

Os passes de dois dias e os bilhetes para 2 de julho já estão esgotados. No dia 3 de julho, para o qual já tinha sido anunciada a presença dos Bring Me The Horizon, os norte-americanos Of Mice & Men estreiam-se ao vivo em Portugal.