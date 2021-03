De acordo com a página da banda, que tinha agendado um concerto para o próximo dia 6 de abril, no Coliseu dos Recreios, na capital portuguesa, a digressão europeia "Forever" só se realizará em 2022.

Até agora, prevê 40 atuações, que começam em Portugal, no início de março, atravessam o continente europeu e terminam no Reino Unido, no final de abril.

Os bilhetes já adquiridos para o concerto deste ano, no Coliseu de Lisboa, são automaticamente válidos para a nova data (2 de março de 2022), adiantou a promotora portuguesa, The House of Fun.