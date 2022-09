Gira, vocalista dos Swans que estará em Portugal para vários concertos, vai atuar no dia 7 de dezembro, enquanto Jenny Hval sobe ao palco no dia 24 de novembro e Circuit des Yeux no dia 20 de outubro.

Os portugueses You Can’t Win, Charlie Brown apresentam o novo “Âmbar” a 11 de novembro, um mês antes de Surma atuar no espaço bracarense, a 10 de dezembro. Já em 30 de novembro, é a vez da brasileira Juçara Marçal.

O gnration vai ainda acolher o regresso do festival Semibreve, a sétima edição do Ocupa e várias outras iniciativas.