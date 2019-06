No Passeio da Fama de Hollywood, a estrela do cantor continua a atrair milhões de turistas que tiram selfies. As lojas de brindes mais próximas, os artistas de rua e os estúdios de tatuagens afirmam ainda que continuam a fazer bons negócios com a figura de Michael Jackson.

Do outro lado da rua, no Museu Ripley, uma estátua do cantor está estrategicamente colocada para atrair os turistas. Os funcionários do Madame Tussauds também dizem que a estátua de cera do músico continua a ser uma das principais atrações.

O documentário da HBO "Leaving Neverland", lançado no início deste ano, aponta no entanto que Michael Jackson aproveitou-se da sua fama para assediar jovens. Embora a maioria dos fãs consultados pela AFP estivessem a par do documentário, a sua adoração pelo cantor só aumentou.

"Vim aqui só por ele. Não tiro fotos com nenhuma outra estrela", disse o turista holandês Hooman Nazemi. "Algumas das coisas que diziam no documentário eram fortes, mas não podem dizer que é 100% verdade... simplesmente adoro-o. E acho que todos o adoram", afirmou.