O músico português Miguel Araújo vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 7 de abril de 2022, e no Pavilhão Rosa Mota, no dia 21 de maio, anunciou hoje a promotora.

“São 10 anos que marcam o lançamento do primeiro álbum a solo de Miguel Araújo e o cantor, compositor e letrista português decidiu subir a palco de duas das mais imponentes salas portuguesas para reviver esta década ao lado dos seus fãs”, pode ler-se no comunicado, que indica que Araújo deverá lançar um novo álbum, “Chá Lá Lá”, no começo do próximo ano. Os bilhetes para os concertos já estão à venda. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram