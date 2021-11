O álbum de estreia do português Mike11, no qual o músico “quer enaltecer a guitarra portuguesa como o mais precioso dos metais”, está disponível a partir de hoje em todas as plataformas digitais, anunciou a editora Sony Music.

Em “19.2K”, Mike11 “toca, produz e escreve, procurando sempre o equilíbrio entre a leveza e o significado”. O álbum é composto por 15 temas, nos quais “há um perfecionismo urgente que o afasta de um álbum experimental e o coloca no patamar de aceitação de uma identidade”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram