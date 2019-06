Miley Cyrus foi uma das protagonistas da edição deste ano do festival Primavera Sound, em Espanha. A cantora, que apresentou pela primeira vez ao vivo os temas do EP "She is Coming", passou o fim de semana em Barcelona e encontrou-se com milhares de fãs.

Segundo o jornal Metro, na chegada ao hotel onde estava hospedada, Miley Cyrus foi atacada por um admirador. A artista estava acompanhada pelo seu marido, Liam Hemsworth, e pela sua equipa de segurança.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e é possível ver o fã a tentar dar um beijo à artista, enquanto lhe puxa o cabelo.

Veja o vídeo: