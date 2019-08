Miley Cyrus está de volta às canções com um novo single. "Slide Away" foi lançada na passada sexta-feira, dia 16 de agosto, e há quem defenda que a canção é uma indireta para Liam Hemsworth - a cantora e o ator terminaram a relação no início do mês.

Na letra do tema, Miley Cyrus recorda que conheceu o seu ex-marido quando tinha 17 anos e frisa que "o paraíso" passou a ser apenas "pó".