Em entrevista ao programa de rádio "The Geena the Latina and Frankie V", Miley Cyrus revelou que a sua cadela sofreu um acidentes durante as gravações da edição norte-americana do "The Voice".

Na conversa, a artista contou que a sua cadela foi electrocutada no estúdio do programa de talentos."Tínhamos toda a gente a cantar, todos se perguntavam 'quem irá vencer o The Voice?'. E a minha cadela vai e morde os fios da televisão para a qual toda a gente estava a olhar", explicou.

"Percebemos que ela estava com convulsões e a ser electrocutada. Não podíamos abrir-lhe a boca porque a pessoa que tentasse abrir também seria electrocutada", acrescentou a Miley Cyrus. "Isto é triste, mas foi tratada e agora está totalmente bem", frisou.