A iniciativa, às 21h30, faz parte de um programa de animação musical daquele lugar serrano que inclui um segundo espetáculo de jazz, no dia 3 de setembro, com a artista bielorrussa Katerina L’Dokova.

“O objetivo é descentralizar um bocadinho a programação cultural e aproveitar a envolvência da aldeia”, disse hoje a vice-presidente da Câmara, Marilene Rodrigues, à agência Lusa.

A vereadora, que detém os pelouros da cultura e da educação, entre outros, destacou a importância de “valorizar aquele património”, constituído por dezenas de construções de xisto e barro, “e acabar por promover a arquitetura e a natureza”.

O Gondramaz, segundo Marilene Rodrigues, “é um sítio com condições especiais” para acolher estes concertos.

“Sara e André vivem e trabalham em Nova Iorque, desde 2005. No contexto da atividade musical – e sobretudo de um género 'tão americano' quanto o jazz – a longevidade da sua estadia [naquela cidade dos Estados Unidos] não deve ser subvalorizada”, referiu em comunicado a Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

A autarquia, liderada por Miguel Baptista, salientou que “muito do sucesso da sua aventura, na mais competitiva das cidades, deve-se à cumplicidade e certeza da originalidade do contributo que ambos e cada um podiam trazer à cena”.

“Os últimos anos provaram precisamente isso, com a sua arte a ser apreciada em muitos quadrantes”.

No dia 3, também às 21h30, Katerina L’Dokova vai apresentar o seu último álbum, “Mova Dreva”, que traduz uma proposta de "encontro da artista com a natureza, com as suas origens bielorrussas", bem como um "regresso ao ambiente telúrico, algo antigo, mas não perdido”, de acordo com a organização.

Nascida na Bielorrússia, Katerina L’Dokova vive em Portugal desde 2006, estudou jazz na Escola Superior de Música de Lisboa e editou três álbuns.

Estes concertos contam com o apoio das seguintes entidades: Jazz ao Centro, Assembleia de Compartes dos Baldios de Gondramaz e Cadaval e um habitante do Gondramaz “que gentilmente cede o espaço” para os concertos.

Por sua vez, a Câmara Municipal disponibiliza transporte em autocarro para o local, a partir da praça José Falcão, na vila de Miranda do Corvo, devendo os interessados inscrever-se para o efeito junto da autarquia através do e-mail cultura@cm-mirandadocorvo.pt.

O ciclo Serões do Gondramaz começou a ser realizado na década passada, sendo agora retomado após dois anos de interrupção, em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.