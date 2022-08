“Animal Sentimental” é o título comum ao novo disco de Mísia, e à sua autobiografia, publicada em junho último pela Oficina do Livro.

Neste novo álbum Mísia gravou poemas de Lídia Jorge, “Fado Gigante”, no Fado Alexandrino, de Jaime Santos, de Mário Cláudio, “Da Vida Quero os Sinais”, no Fado Tango, de Joaquim Campos, e de Fernando Pessoa, “Dança de Mágoas”, musicado por Mário Pacheco, assim como de Natália Correia, “Se a Morte me Despisse”, no Fado Hilário, de Augusto Hilário, entre outros.

Na autobiografia, Mísia revela o seu fascínio por cidades como Nápoles, Istambul e Buenos Aires, dá conta das dificuldades que enfrentou durante a carreira, os palcos onde cantou e revela como enfrentou a doença oncológica.

“Apesar de me ter sentido com as faltas de respeito, não me senti nem me sinto uma vítima, porque sempre defendi e fiz aquilo que queria fazer daquela maneira”, escreve Mísia na autobiografia “Animal Sentimental”.