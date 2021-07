Uma nova encenação do monólogo “Uma noite na Lua”, que o ator e humorista brasileiro Gregório Duvivier apresentou em 2016 em Portugal, agora protagonizado por Pedro Hossi, estreia-se no Estúdio Time Out, em Lisboa, em 3 de agosto.

“Uma noite na Lua” é uma peça do autor brasileiro João Falcão, estreada na década de 1990, e que Gregório Duvivier recuperou em 2012, tendo feito várias apresentações no Brasil, ao longo de vários anos, e em Portugal, em 2016.

A única personagem de “Uma noite na Lua” é um autor com dificuldades em terminar de escrever uma peça sobre um homem solitário.

“A beleza da peça é que está a acontecer em tempo real. A peça de que ele tanto fala é ele, e ele chega ao final e a peça está feita”, afirmou Pedro Hossi durante uma conferência de imprensa, que decorreu ‘online’ a partir do Estúdio Time Out.

Ao longo da peça, o público assiste “ao que está dentro da cabeça deste homem”.

O encenador, António Terra, falou num “texto intenso”, um monólogo “com vários eus a atormentar o autor, que está numa crise existencial”.

“O texto é muita coisa ao mesmo tempo, é frenético”, juntou Pedro Hossi.

Na adaptação do texto de João Falcão, a cargo de Pedro Hossi e de António Terra, com revisão do escritor José Eduardo Agualusa, foram feitas “mudanças mini”, de ajuste do português do Brasil ao português de Portugal, e “o Mengo [diminutivo do clube de futebol brasileiro Flamengo] passou a Benfica”.

Este é um regresso aos palcos para Pedro Hossi, que nos últimos anos se tem dedicado mais a cinema e a televisão, e a sua estreia num monólogo.

O ator partilhou que andava “à procura do texto certo para regressar aos palcos”, e que este tem sido “um grande desafio”, nomeadamente no que diz respeito ao “domínio dos tempos e à projeção vocal e corporal”.

Já António Terra confidenciou o desafio que foi encenar uma peça para um palco que não o tradicional. “É quase uma semi-arena, temos o público sentado em U e uma espécie de passarela onde o ator circula”, disse.

Inicialmente, Pedro Hossi tinha o “pesadelo da memorização”, por serem “muitas páginas de texto” para decorar. “Mas a disposição do espaço cénico está a ser talvez o maior desafio neste momento, encontrar a energia certa para aguentar a peça, que é dramática, poética, romântica e tudo isto feito com leveza, como pediu o António [Terra]”.

“Uma noite na Lua” estará em cena no Estúdio Time Out, no Mercado da Ribeira, entre 03 e 31 de agosto, de terça a sexta-feira, às 20:00.