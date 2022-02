Aurea atua no próximo dia 12 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. A cantora, intérprete e compositora vai subir ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, às 22h00.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a artista a escolher 10 canções para celebrar a data. Na playlist, Aurea incluiu, por exemplo, temas de Mallu Magalhães, Diogo Piçarra, Luísa Sobral & Salvador Sobral, Finneas ou Miguel.

No concerto em Setúbal, Aurea vai apresentar "as suas mais íntimas confissões e mostrará porque é considerada uma das mais talentosas artistas portuguesas, numa noite muito especial de celebração do amor".

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST DE AUREA:

The Paper Kites - Bloom

Robin Thicke - Lost Without You

Finneas - Break My Heart Again

RY X - Only

Jonny Stimson - Flower

D'Angelo - Untitled (how does it feel)

Branko e Mayra - Reserva pra Dois

Mallu Magalhães - Sambinha Bom

Diogo Piçarra - Vem Dançar Comigo

Luísa Sobral com Salvador Sobral - Só um Beijo

Aurea - Frágil

Miguel - Adorn