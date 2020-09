“Este ano, os Moonspell celebram o Halloween em Beja, capital do Baixo Alentejo. Uma cidade mágica, fundada na Antiguidade Celta e que em 2020 serve de palco para uma celebração mundial do Halloween como só os Moonspell sabem fazer”, refere o agenciamento da banda num comunicado hoje divulgado.

O público poderá assistir ao espetáculo “Halloween 2.0” no teatro, “uma vez que haverá cerca de 300 lugares disponíveis, ou em qualquer outro lugar do mundo já que o concerto será transmitido em direto, via streaming”.

Os bilhetes para o concerto, para assistir presencialmente ou online, estão à venda a partir de hoje.