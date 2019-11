Foi no mítico bairro de Camden Town, em Londres, que o grupo portuguès teve o lançamento do livro, que sai juntamente com a biografia de outra banda de metal com uma trajetória semelhante, os gregos Rotting Christ. No dia 31 os dois grupos tocaram na cidade.

Esta é a segunda internacionalização da obra que, em Portugal, vai na sua segunda edição. Conforme lembra Ricardo S. Amorim, no ano passado, “Lobos que Foram Homens” conheceu uma edição espanhola lançada no México, país onde o grupo é popular e foi um dos representantes lusitanos da Feira do Livro de Guadalajara, que homenageva Portugal. “Foi um grande evento, vieram excursões de diversas cidades e houve pessoas a dormir na rua para conseguir um lugar para assistir o concerto”.

Da periferia para o mundo

Dani Filth é o autor do prefácio do livro, demonstrando as trajetórias paralelas entre os Moonspell e os Cradle of Filth. Conforme conta Amorim, o grupo britânico fez a sua primeira apresentação fora da Inglaterra em solo português, num longínquo concerto em Penafiel. Por esta altura, os membros dos Moonspell deslocaram-se ao norte para assistir o espetáculo.

A relação de amizade aprofundou-se: em outro momento, os membros dos Cradle of Filth ainda longe do sucesso, ficaram nas casas dos pais dos membros do grupo português na periferia de Lisboa, a Brandoa.

O universo do “metal” é dos mais “democráticos” no sentido de acolher artistas que venham de fora do âmbito anglo-saxão. No início dos anos 90, por exemplo, os brasileiros dos Sepultura assinaram com a Roadrunner e passaram da fase inicial de estranhamento e de algo “exótico” para uma convivência pacífica e de sucesso no cenário internacional.

Também os Moonspell saíram de um país periférico e assinaram com a Century Media, atualmente subsidiária da Sony, para lançar fora o seu primeiro álbum, em 1994, e começar a estabelecer o caminho para a internacionalização.

“Mas há uma diferença substancial”, observa o biógrafo. “Enquanto os Sepultura conseguiram primeiro criar um público local no seu país de origem, os Moonspell não foram aceites em Portugal e tiveram que primeiro ter sucesso lá fora para ser reconhecido aqui. O que diz muito do nosso país”, lamenta Amorim.