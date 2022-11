A cantora e atriz Irene Cara, celebrizada por interpretar os temas dos filmes "Fama" e "Flashdance", morreu este sábado aos 63 anos. A sua agente confirmou a notícia no Twitter, embora não tenham sido adiantadas causas da morte.

"É com profunda tristeza que, em nome da sua família, anuncio o falecimento de Irene Cara. A atriz, cantora, compositora e produtora oscarizada morreu na sua casa na Florida", pode ler-se no comunicado partilhado.

"A causa da morte é neste momento desconhecida e será divulgada quando houver mais informações. A família de Irene pediu privacidade enquanto faz o processo de luto", acrescenta o tweet.

"Ela era um alma linda e talentosa cujo legado viverá para sempre através da sua música e dos seus filmes", acrescenta.

Irene Cara nasceu em Nova Iorque e começou cedo a sua carreira: aos três anos de idade foi eleita "Little Miss America" e atuou no programa de televisão "Ted Mack Amateur Hour".

Gravou e editou música ainda em criança e participou numa série de musicais da Broadway, mas foi em 1980 que deu o salto para o estrelato quando interpretou o papel de Coco Hernandez em "Fama" e deu voz ao tema principal do filme. O filme acompanhava o progresso dos alunos do Liceu de Artes Performativas em Nova Iorque e daria depois origem a uma série de televisão, onde Cara já não viria a participar mas que continuaria a ter a icónica canção no genérico. A sua interpretação no filme valeu-lhe uma nomeação para o Globo de Ouro de Melhor Atriz.

Em 1983, co-escreveu e cantou o popular tema do filme "Flashdance" "What a Feeling", que lhe daria o Óscar de Melhor Canção Original e dois Grammys, um para Melhor Interpretação Vocal Feminina Pop e outro para Melhor Banda Sonora de um filme.

"Flashdance" tornou-se, na altura, o terceiro filme mais lucrativo até à data da sua estreia e tanto o tema "What a Feeling" como a canção "Fame" chegaram aos Tops 10 nos Estados Unidos e no Reino Unido.

A sua carreira prosseguiu com participações em programas como "Hit Me Baby One More Time", na NBC, e com a formação da banda feminina Hot Caramel.

O comunicado partilhado este sábado refere que não está ainda definida uma data para o funeral.