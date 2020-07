Isabel Amora, cantora que fez parte do duo Elas, morreu no passado sábado, dia 11 de julho, aos 74 anos. A notícia foi confirmada por familiares nas redes sociais.

A artista portuguesa nasceu em 1946 e deu-se a conhecer em 1965 ao participar no concurso " Ié-Ié", no Teatro Monumental, em Lisboa.

Com Paula Amora, Isabel Amora criou o duo Elas, com supervisão do músico Carlos Portugal. "Nós Não Somos Nada", "Dim Dum Dão" e "É Para Ti Que Eu Canto" foram alguns dos temas da dupla.