Alan Merrill, vocalista e guitarrista dos Arrows, morreu este fim de semana aos 69 anos. O músico estava infetado com COVID-19. A notícia foi confirmada pela sua filha Laura este domingo, dia 29 de março: "O coronavírus levou o meu pai esta manhã. Deram-me dois minutos para me despedir antes de me expulsarem do quarto".

O artista estava internado no hospital Mount Sinai, em Nova Iorque. Na sua página no Facebook, a filha do músico contou ainda que não será possível realizar o funeral. "Acabo de perder o grande amor da minha vida e não poder abraçar ninguém porque estive em contacto [com doentes infectados pelo novo coronavírus] e tenho de estar isolada durante duas semanas... sozinha", escreveu.

Alan Merrill compôs o tema "I Love Rock N' Roll" em 1975, que se tornou popular pela voz de Joan Jett.