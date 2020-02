O guitarrista e cofundador dos Gang of Four, Andy Gill, morreu este sábado, dia 1 de fevereiro, aos 64 anos. Segundo os representantes do músico, citados pela Pitchfork, o artista morreu devido a insuficiência respiratória.

"O nosso grande amigo e Supremo Líder morreu hoje", confirmou o grupo nas redes sociais. O músico era o único membro da formação original do grupo, produzindo todos os discos da banda britânica.

"A sua influência na música de guitarras e no processo criativo foi inspiradora para nós", sublinharam os membros dos Gang of Four em comunicado partilhado nas redes sociais. "Os seus álbuns e trabalho de produção falam por si. Ouçam-nos em sua honra…", acrescentam.

"A sua visão artística sem concessões e o seu compromisso à causa significou que ele estava ainda a ouvir misturas do próximo disco, ao mesmo tempo que planeava a próxima digressão, na cama do hospital (...) Vamos sempre lembrá-lo pela sua bondade e generosidade, a sua inteligência destemida, as más piadas, as histórias loucas e chávenas infindáveis de chá Darjeeling. Acontece que ele um pouco génio também", frisam os colegas e amigos.