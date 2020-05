“Temos apostado nas homenagens em vida, já fizemos a vários artistas, vários autores”, salientou Daniel Spínola, que descreveu Kaká Barbosa como um “excêntrico”, tal como está no texto que vai sair na revista.

“Eu via-o como uma pessoa excêntrica, no bom sentido, tinha ideias excecionais, de outro planeta, na forma como falava, dizia coisas fora do comum”, sustentou.

O presidente da SOCA disse ainda tratar-se de um “excelente músico”, que já ganhou a “imortalidade” por causa da sua obra, na música e na escrita.

“Era também eclético. Não fazia apenas um género, fazia vários géneros, desde funaná, passando pela morna e pela coladeira. Era muito versátil”, continuou Daniel Spínola, que é também escritor.

E, como escritor, disse que Kaká Barbosa deu um “contributo enorme” à cultura e à literatura, tanto na língua portuguesa, mas sobretudo na língua cabo-verdiana, tendo escrito vários livros e artigos em crioulo.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), de que era militante, endereçou uma “nota de pesar à família enlutada” de Kaká Barbosa, que morreu no Dia do Trabalhador e também precisamente no dia em que completava 70 anos de idade.

“Justamente no Dia do Trabalhador chegou ao nosso conhecimento a notícia do passamento físico do Combatente da Liberdade da Pátria e um dos precursores da UNTC-CS (União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos – Central Sindical), Kaká Barbosa”, lembrou o maior partido da oposição cabo-verdiana.

Em fevereiro, durante o seu XVI Congresso, o PAICV aprovou o hino do partido, com letra e música da autoria de Kaká Barbosa.

No ano passado, o músico e compostor foi homenageado na sétima edição do festival internacional Grito Rock, realizado na cidade da Praia.

Nascido em São Vicente, mas viveu a maior parte da sua vida na ilha de Santiago, Kaká Barbosa foi ainda deputado da Nação das VI e VII legislaturas.

Foi galardoado com a Medalha de Mérito por ocasião do 30.º Aniversário da Independência de Cabo Verde, pelo então primeiro-ministro, José Maria Neves, e com a 1.ª Classe da Medalha do Vulcão, pelo então Presidente da República, Pedro Pires.