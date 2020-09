Bruce Williamson, ex-vocalista dos The Temptations, morreu este domingo, dia 6 de agosto, vítima de complicações relacionadas com a COVID-19. O músico tinha 50 anos.

A informação foi confirmada nas redes sociais pelo filho do cantor, Bruce Alan Williamson Jr.. "Não há palavras no mundo que possam expressar como me sinto agora, amo-te pai (...) obrigado por seres incrível, obrigado por seres amoroso, obrigado por seres quem és", escreveu o filho do artista.

De acordo com o TMZ, Bruce Williamson morreu na sua casa em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O artista foi vocalista do grupoThe Temptations entre 2006 e 2015. O músico participou nos álbuns "Back to the Front" e "Still Here".

"My Girl" (1964), "Ain't Too Proud to Beg" (1966) e "I Wish It Would Rain" (1967) são alguns dos sucessos mais populares do grupo criado em 1960.