David Freel, vocalista, guitarrista e mentor dos Swell, morreu no passado dia 12, aos 64 anos, anunciou a banda nas redes sociais esta segunda-feira. A causa da morte não foi divulgada.

Nome emblemático do rock alternativo da década de 1990, David Freel criou os Swell com o baterista Sean Kirkpatrick em 1989, em São Francisco.

O grupo editou mais de uma dezena de álbuns desde 1990, entre os quais os particularmente elogiados "..Well?" (1991), "41" (1994), "Too Many Days Without Thinking" (1997) e "For All the Beautiful People" (1998).

Criador da editora pSychosPecificMusic, o norte-americano atuou com os Swell em Portugal em mais de uma ocasião. A banda estreou-se em palcos nacionais em 1998, em Lisboa e no Porto. Em 1999, atuou no festival T99, em Oeiras, e regressou para uma mini-digressão em 2008.

Nos últimos anos, Freel mudou-se para o Oregon, onde criou uma empresa de prensagem de vinil com a sua esposa, Jen, e continuou a criar música a solo.