Johnny Galvão, instrumentista e produtor português, morreu este sábado, dia 18 de setembro, aos 79 anos. O artista fez parte do grupo português Os Duques e, em Espanha, integrou projetos como Los Buenos e Aquaviva.

Ao longo da carreira, José João Oliveira Galvão, pai da radialista Ana Galvão, da Rádio Renascença, também escreveu temas para temas do Festival RTP da Canção.

Nas redes sociais, Nuno Markl, ex-marido de Ana Galvão, recordou Johnny Galvão. "Esta rockstar hippie dos 60 é o avô do meu filho. Aqui numa das suas primeiras bandas, os Los Buenos (procurem o vídeo de 'Groovy Woovy' no YouTube; não se vão arrepender)", escreveu o humorista no Instagram.

"Diz-se que separações acontecem, mas que os sogros são para a vida. Percebi que tinha um Johnny Galvão para a vida muito cedo, quando, em 2010, aquando da morte do meu pai, ele me disse que podia contar com ele para colmatar o vazio que ficou. 'Mais do que um father in law', dizia ele. 'Um father'. E eu dei por mim a ter conversas com ele que ficaram por ter com o meu próprio pai", confessou.

"Era um perfecionista, um produtor à antiga orgulhosamente inadaptado ao funcionamento moderno da indústria da música, mas atento — por vezes até mais do que eu. Não é todo o sogro que dá a conhecer música nova ao genro, mas sabem que mais? Uma das primeiras pessoas a falar-me entusiasticamente da Billie Eilish foi ele, tinha ela acabado de aparecer" frisou.

"O Johnny estava doente há muitos anos, e por várias vezes esteve para partir. Mas, homem de convicções fortes e com uma sede de viver insana, respondeu várias vezes à morte que não contasse com ele. Manteve projetos e sonhos até ao fim, mesmo quando era óbvio que seria impossível concretizá-los. 'Vamos criar outro espetáculo'. 'O que achas de abrir uma escola de artes?'. Ouvi-o sempre. Sentirei falta de o ouvir. Boa viagem, Johnny", rematou Nuno Markl.