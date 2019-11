Laurel Griggs, atriz norte-americana, morreu na passada semana, no dia 5 de novembro, aos 13 anos. Segundo a família, a jovem não resistiu a um grave ataque de asma.

De acordo com a Billboard, o funeral da jovem realizou-se três dias depois da sua morte, em Nova Iorque.

Laurel Griggs ficou conhecida ao participar no musical da Broadway "Once", baseada no filme de John Carney. A atriz fez ainda parte do elenco "Gata em Telhado de Zinco Quente", contracenando com Scarlett Johansson.

"O mundo perdeu uma princesa, que só queria um futuro feliz para toda a gente", escreveu o seu avô nas redes sociais.