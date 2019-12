Em 1984 lançou um álbum a solo, intitulado "Still the Scent of Love", e dois anos depois formou os Roxette com Per Gessle, uma das bandas de sucesso da música pop sueca que obtiveram reconhecimento internacional.

O primeiro álbum do duo saiu nesse ano de 1986, "Pearls of Passion", mas o sucesso fora da Suécia aconteceu com o segundo registo, "Look Sharp" de 1988, que inclui o tema "The Look" e, depois, com a balada "It Must Have Been Love", composta para a banda sonora do filme "Sonho de Mulher", de 1990.

"Listen to Your Heart", "Joyride", "Sleeping in My Car" e "Dressed for Sucess" foram outros temas que popularizaram os Roxette, cujas vendas ultrapassaram os 80 milhões de discos em todo o mundo.

Fredriksson retirou-se dos palcos em 2016, no ano em que os Roxette editaram o último álbum, "Good Karma". A cantora era casada e tinha dois filhos.

Videoclip de "It Must Have Been Love":