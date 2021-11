Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu esta sexta-feira, dia 5 de novembro, no interior do estado de Minas Gerais. A cantora acabou por não resistir.

"Com um imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", confirmou a equipa da cantora em nota citada pelo site G1.

De acordo com a imprensa brasileira, os bombeiros também confirmaram a morte da artista. "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que esta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas mortais", pode ler-se no comunicado.

A cantora deslocava-se para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.

A artista iria atuar no final do mês na Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

"A Adele brasileira"