Na sua conta no Instagram, Anitta recordou a colega e amiga. "Ontem disse-te que te amo. Ontem. Depois de, mais uma vez, me teres levantado e me colocado lá em cima sem medo porque tu sabes o quão f*** és. Meu Deus. Não consigo acreditar que isto aconteceu", começou por frisar a artista brasileira nas redes sociais.

"Porquê este acidente, meu Deus? Estou sem reação. Uma das mulheres 'mais gente boa', generosa, engraçada. Aquela amiga que topa tudo. Não tem inveja de ninguém. Admiro-te tanto, meu Deus. Um exemplo de tudo de bom", frisou.

"Simplesmente não consigo. Este ano está a ser realmente muito difícil para o nosso país. Que perda, senhor, que perda. Estou devastada", acrescentou.

A morte da artista foi confirmada inicialmentee pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informa que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", indicaram os bombeiros num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, foram identificados "cinco corpos no avião" e confirmadas "três mortes, incluindo da cantora".

Já a assessoria da cantora e compositora fala em cinco mortes.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga/Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", informou em nota a assessoria da cantora.

Marília Mendonça deslocava-se assim para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.

A jovem artista, de 26 anos, é um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já atuou em Portugal.