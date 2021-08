Matthew Mindler morreu esta semana, aos 19 anos. O jovem ator estava desaparecido desde terça-feira, dia 24 de agosto.

A notícia da morte do jovem foi avançada em primeira mão pelo site TMZ, sendo depois confirmada pela Universidade de Millersville, onde o ator estudava.

"É com um coração pesado que vos informamos da morte de Matthew Mindler, de 19 anos, de Hellertown, Pensilvânia, aluno do primeiro ano da Millersville University. Uma busca pelo Matthew estava a ser conduzida desde quinta-feira, depois de ter sido dado como desaparecido", explica o comunicado da instituição de ensino.

Segundo a imprensa norte-americana, o corpo de Matthew Mindler foi encontrado perto do campus universitário.

Matthew Mindler começou a sua carreira em criança, tenho feito parte do elenco de "O Idiota do Nosso Irmão" (2011), ao lado de Paul Rudd, Elizabeth Banks e Zooey Deschanel.

"Chad: An American Boy", em 2016, foi o último trabalho do jovem no pequeno ecrã.