A obra de Henrique Ruivo está representada em coleções privadas e públicas e integra, nomeadamente, o Museu Calouste Gulbenkian e o Centro de Arte Manuel de Brito.

A exposição mais recente de Henrique Ruivo aconteceu em 2015 em Lisboa e em Vila Nova da Barquinha, através da Fundação EDP, com curadoria de João Pinharanda.

A propósito da exposição, o curador referiu que Henrique Ruivo tem "um trabalho invulgar no contexto nacional, marcado por uma dominante vontade narrativa onde impera o humor, o confessionalismo irónico e o comentário crítico ao meio artístico, social e político".

De acordo com a família, estava já previsto que esta mesma exposição, com colagens e peças tridimensionais, inaugurasse a 07 de março na Casa da Cultura de Setúbal.

O funeral do artista plástico realiza-se no sábado em Lisboa, com o velório a decorrer a partir das 17:30 de sexta-feira, no Centro Funerário Santa Joana Princesa.