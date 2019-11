Timi Hansen, antigo baixista dos Mercyful Fate e dos King Diamond, morreu esta semana aos 61 anos. O músico lutava contra um cancro.

O artista fez parte dos dos Mercyful Fate entre 1981 e 1985. Em 1992 e 1993, juntou-se aos King Diamond.

Em agosto, Timi Hansen explicou que não iria participar na nova reunião da banda Mercyful Fate, devido à doença que enfrentava.

Nas redes sociais, King Diamond, colega do artista, reagiu às notícias."Perdi um dos meus amigos mais queridos (...) Era o meu baixista favorito de sempre. Tive a sorte de o visitar, no seu apartamento, juntamente com outros amigos, e tivemos uma tarde em grande que nunca vamos esquecer", contou.