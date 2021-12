O cantor brasileiro Maurílio, conhecido por fazer dupla com a cantora Luiza, morreu esta quarta-feira, dia 29 de dezembro, em Goiânia. O artista sertanejo tinha 28 anos.

Segundo o site G1, o artista estava internado desde o dia 15 de dezembro. Maurílio foi levado para o hospital depois de se ter sentido mal durante as gravações de um novo DVD.

A imprensa brasileira avança que o artista sofreu embolia pulmonar.

A dupla Maurílio e Luiza tornou-se popular em 2019 graças ao single "S de Saudade", que conta com participação de Zé Neto e Cristiano. O tema foi o quinta canção mais ouvida no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify.