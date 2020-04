À porta fechada e sem público, o festival Artes à Vila vai realizar-se a 27 de junho com uma edição dedicada à música nacional. Luís Portugal e Manel Cruz são as primeiras confirmações do festival com transmissão em direto a partir do Mosteiro Santa Maria da Vitória.

"Neste contexto excecional e imprevisível, o Artes à Vila realiza-se nas Capelas Imperfeitas e no Claustro Real do Mosteiro da Batalha, apoiando a economia da cultura a manter a música bonita a tocar e, celebrar com os portugueses a cultura e o património nacional, promovendo músicos consagrados e artistas emergentes", avança a organização em comunicado.

Os concertos serão transmitidos em direto nas redes sociais.