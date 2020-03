A mostra, que terá desde obras sobre papel, desenhos a esquissos, ficará patente nas Galerias Diogo de Macedo, espaço que integra a Casa-Museu Teixeira Lopes, até 03 de maio.

“É uma exposição muito abrangente. Temos obras desde o início da produção da Vieira da Silva até às últimas coisas que ela fez. Conseguimos ter um conjunto de obras muito diferente ao longo dos tempos, mostrando o princípio, o meio e o fim, o exílio, o Brasil, entre outros momentos”, descreveu, à agência Lusa, a curadora da exposição, Marina Bairrão Ruivo.

A mostra “Vieira da Silva. Um olhar singular” foi “toda pensada em função do espaço” onde estará patente em Gaia, no distrito do Porto, contou a responsável, acrescentado que uma das características da exposição é “a forma como apresenta o fio condutor” do percurso artístico de Maria Helena Vieira da Silva, artista que nasceu em Lisboa, em 1908, e se mudou para Paris quando tinha 19 anos, cidade onde morreu em 1992.

“Há sempre uma interligação. Entre as obras do princípio e do fim é possível perceber o fio condutor. Tudo isto é acompanhado por uma fotobiografia porque é muito importante perceber quem era a pessoa por trás da pintura. E, para além do privilégio que é ver estas obras de arte e perceber quem foi esta pintora, a exposição é acompanhada de um filme sobre a vida da pintora”, descreveu Marina Bairrão Ruivo.