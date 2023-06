O “Musaranho”, nome de um dos mamíferos mais pequenos do mundo, que se alimenta de insetos e cujo aspeto é semelhante ao de um rato, “foi elaborado com recurso a mais de 1.000 brinquedos velhos e estragados, doados por crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho”, lê-se num comunicado da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A peça, com cerca de quatro metros de altura integra a série “Big Trash Animals” (“Grandes Animais de Lixo”, em português), que consiste em retratos de animais feitos com aquilo que os destrói.

Recriar um musaranho, e não outro animal qualquer, “não foi ao acaso”.

“Como este projeto teve uma forte participação das crianças, fez todo o sentido escolher um animal pequenino, enérgico e divertido, tal como elas. Pela sua aparência redondinha e cara peculiar, acreditamos que as crianças vão gostar bastante desta figura pequena agora transformada em escultura enorme - tal como elas, que também estão a crescer e um dia se tornarão grandes”, explicou Bordalo II, citado no comunicado da autarquia.

A recolha dos brinquedos que o artista utilizou na criação de “Musaranho” envolveu 1.188 crianças de 18 escolas do pré-escolar e primeiro ciclo de Vila Nova de Famalicão.

Esta ação de recolha dos brinquedos “decorreu no âmbito do projeto ‘Bordalinhos’, desenvolvido com as Eco-Escolas do concelho com o objetivo de consciencializar para o consumo exacerbado de brinquedos e para a opção por brinquedos mais sustentáveis”.

De acordo com a autarquia, “cada criança doou dois brinquedos: um estragado ou velho para a obra de Bordalo II e outro, em bom estado, para ser doado às Lojas Sociais do município”.

A obra de Bordalo II, a ser inaugurada a 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, ficará instalada no topo Sul da Praça D. Maria II.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo ‘graffiti’, que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

Nos últimos anos, Bordalo II tem ‘espalhado’ animais um pouco por todo o mundo.

Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.