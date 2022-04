Os Muse serão os cabeças de cartaz do dia 18 de junho do Rock in Rio Lisboa, anunciou a organização esta segunda-feira. A banda de Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme vai subir ao Palco Mundo, atuando na vez dos previamente anunciados Foo Fighters.

O grupo já atuou três vezes na Cidade do Rock de Lisboa. "Esta é a quarta vez que o aclamado trio pisará o palco do Rock in Rio Lisboa, depois de um concerto esgotado na edição de 2008 e duas apresentações absolutamente arrepiantes nas edições de 2010 e 2018 – a última edição do festival antes da pandemia. Mas a história de amor entre os Muse e o público português é mais antiga que isso, remetendo a agosto de 2000 - ano em que tocaram pela primeira vez no país", relembra o Rock in Rio.

Conhecida por êxitos como “Time is Running Out”, “Plug in Baby”, “Knights of Cydonia”, "Madness", entre muitos outros, a banda britânica, "continua a conquistar o mundo e, no próximo mês de junho vão apresentar-se no Parque Bela Vista com um espetáculo que se antevê arrebatador", adianta a organização.

"O público pode esperar um concerto cheio de energia – como, aliás, já é seu apanágio – e uma set list que deverá incluir os seus hits, além de músicas de seu próximo álbum, 'Will of the People', produzido pelos membros da banda e que será lançado durante o mês de agosto deste ano", revela o Rock in Rio Lisboa em comunicado.

Os festivaleiros que já tinham bilhete adquirido anteriormente ao cancelamento dos Foo Fighters poderão optar por manter o seu ingresso, trocá-lo para um dos outros três dias do festival ou solicitar o reembolso. Todas as informações sobre bilhetes estarão disponíveis em rockinriolisboa.sapo.pt a partir do dia 25 de abril.

A edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa vai contar com 14 horas de entretenimento por dia. Além dos concertos de The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e dos Muse, o festival conta com mais seis palcos além do Palco Mundo (Galp Music Valley, Rock Your Street, Super Bock Digital Stage, Palco Yorn, Palco Chef’s e Game Stage), além de animação de rua, espetáculos de humor e de estrelas do digital, pool parties, uma roda gigante com surpresas e prémios, um voo de slide por cima da clareira do Palco Mundo, propostas de alimentação de chefs portugueses, um circuito com atividades para famílias, vários conteúdos e nomes do universo do Gaming, dança, e muito mais.