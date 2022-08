Produzido inteiramente pela banda britânica, o álbum de 10 faixas foi antecedido com os singles "Won’t Stand Down", "Compliance","Will of the People" e o mais recente "Kill Or Be Killed".

"Combinando a excelência e versatilidade dessas músicas já lançadas, ‘Liberation’ ecoa o glam rock na era da desinformação, enquanto há uma inocência e uma pureza nas texturas eletrónicas nostálgicas de ‘Verona’. Além da assombrosa balada de piano ‘Ghosts (How Can I Move On)’, a energia frenética da banda é palpável no tema ‘Euphoria’, enquanto ‘We Are Fucking Fucked’ encerra a cortina com uma dinâmica de altos e baixos e uma explosão final de insanidade", destaca a Warner Music em comunicado.

Os Muse assinalam o lançamento do seu novo álbum divulgando também o videoclipe de "You Make Me Feel Like It’s Halloween" - veja aqui. O vídeo conta com várias referências visuais a filmes de terror, como "The Shining", "Sexta-feira 13"’, "Gritos" ou "It".

Alinhamento de Will of the People: