Pracana fez parte do júri do Prémios Amália e da equipa de autores do programa documental televisivo “Trovas Antigas”, “testemunhou, contribuiu e protagonizou alguns episódios do maior significado para a história do Fado", tendo sido "uma das personalidades mais completas que o Fado conheceu”.

Na exposição está patente “o seu vastíssimo acervo pessoal de fotografias, jornais, discos, documentos e cartazes, instrumentos musicais, troféus e condecorações, sendo possível o visionamento de imagens de arquivo dos programas televisivos que dirigiu”.