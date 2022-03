Três concertos de música clássica com entrada gratuita vão realizar-se no Museu do Oriente em abril, nos dias 7, 26 e 30, com os Jovens Solistas, os Solistas da Metropolitana e um recital de Clarinete e Piano.

No dia 7 de abril, às 18h00, os Jovens Solistas da Metropolitana apresentam um programa inspirado nos compositores Paul Taffanel (1844-1908), Aleksandr Borodin (1833-1887) e Francis Poulenc (1899-1963), para mostrar a mestria nos instrumentos de sopro, das cordas e do piano. A 26 de Abril, será a vez dos músicos Telmo Costa e Anna Tomasik-Michalczyk apresentarem um recital de Clarinete e Piano, às 19h00, com composições de C. Debussy, C. M. von Weber, R. Schumann e L. Bassi. "Choros e Sonatas" é a sugestão dos Solistas da Metropolitana, no dia 30 de abril, às 17h00, com composições de Darius Milhaud (1892-1974) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959). A escolha destes compositores assenta, segundo a organização, nas afinidades que entre si partilham, inclusivamente uma escrita de pendor neoclássico e a apetência para incorporarem, nas suas composições, resultado de influências da música popular.